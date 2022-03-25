В Херсоне российские оккупанты похитили депутата Корабельного районного совета, главу фракции Европейская солидарность Дмитрия Афанасьева.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

По его словам, во вторник, 22 марта, оккупанты во время разгона проукраинского митинга жестоко избили Дмитрия Афанасьева, когда тот пытался защитить жену. Мужчину госпитализировали с многочисленными гематомами и сломанными ребрами.

Через два часа домой к Афанасьеву пришли российские военные и устроили обыск.

— Оккупанты нашли удостоверение депутата райсовета, изъяли видео с камер наблюдения и мобильные телефоны членов семьи. Всех мужчин, которые были в доме, задержали, среди них были и друзья Дмитрия, – рассказал Сергей Хлань.

На следующий день снова пришли с обыском и отпустили одного из задержанных, который сообщил о жестоких пытках. Остальные задержанные мужчины до сих пор в плену.

Следует отметить, что Дмитрий Афанасьев является сотрудником Херсонского государственного университета.

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Фото: Сергей Хлань