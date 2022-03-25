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На протяжении ночи российский враг обстрелял Рубежное, есть погибшие

Марта Бондаренко редактор ленты
На протяжении ночи российский враг обстрелял Рубежное, есть погибшие

На протяжении ночи российские оккупанты лупили по городу Рубежное, что в Луганской области. По предварительным данным, два человека погибли.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции области.

По данным правоохранителей, жертв может быть больше, ведь много разрушений и пожаров. Кроме того, из-за обстрелов спасатели начали разбирать завалы позже.

На самом деле, спасатели пытаются успеть повсюду, быстрее разобрать завалы, достать людей, но очень часто оккупанты огонь не прекращают часами.

– Россияне не прекращают попыток оккупировать город – идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний, — отмечают в пресс-службе.

К примеру, вчера произошел 21 пожар в жилых домах. А сегодня ночью вражескими обстрелами разрушены три жилых дома в центре Рубежного.

За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены (в этих городах и Лисичанске), спасены 18 жителей области. Повреждены семь многоквартирных и девять частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что враг ракетами и фосфорными бомбами обстрелял Луганскую область. Известно о четырех погибших.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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