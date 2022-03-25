На протяжении ночи российские оккупанты лупили по городу Рубежное, что в Луганской области. По предварительным данным, два человека погибли.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции области.

По данным правоохранителей, жертв может быть больше, ведь много разрушений и пожаров. Кроме того, из-за обстрелов спасатели начали разбирать завалы позже.

На самом деле, спасатели пытаются успеть повсюду, быстрее разобрать завалы, достать людей, но очень часто оккупанты огонь не прекращают часами.

– Россияне не прекращают попыток оккупировать город – идут на все, убивая мирных граждан. Вообще, у нас, как и по всей стране, не хватает пожарных на столь значительное количество одновременных возгораний, — отмечают в пресс-службе.

К примеру, вчера произошел 21 пожар в жилых домах. А сегодня ночью вражескими обстрелами разрушены три жилых дома в центре Рубежного.

За вчерашние сутки в Северодонецке и Рубежном погибли пять человек, еще восемь ранены (в этих городах и Лисичанске), спасены 18 жителей области. Повреждены семь многоквартирных и девять частных домов, школа и кинотеатр в Северодонецке, хозяйственные постройки, гаражи, инфраструктура.

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что враг ракетами и фосфорными бомбами обстрелял Луганскую область. Известно о четырех погибших.