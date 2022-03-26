В Херсонской области оккупанты начали раздавать рубли — начато расследование

В Херсонской области оккупанты начали раздавать рубли. Пока остается вопрос Зачем, но когда это россияне руководствовались здравым смыслом.

А вот Херсонская областная прокуратура уже начала расследование по этому вопросу.

— Проводится досудебное расследование по факту финансирования действий, совершенных в целях насильственного изменения конституционного строя, захвата государственной власти — ч. 3 ст. 110-2 УК Украины, — отметили в пресс-службе прокуратуры.

На территории города Геническ Херсонской области оккупанты выдают местным жителям вероятные средства – рубли.

— Такие бумажки захватчики раздают местным в размере 10 тыс. на одного человека. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению причастных лиц к указанным незаконным действиям и привлечению их к ответственности, — добавили в прокуратуре.

Источник: Прокуратура Херсонской области