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В Житомире обстреляли воинскую часть: задержали двух корректировщиков огня

Юля Захарченко редактор ленты
В Житомире обстреляли воинскую часть: задержали двух корректировщиков огня

В Житомире российско-оккупационные войска из ракет обстреляли воинскую часть. После этого местные правоохранители задержали двух корректировщиков огня.

Городской глава Житомира Сергей Сухомлин подчеркнул, что у двух человек были фотографии этого объекта со всех сторон.

– День прошел более-менее спокойно, нам сегодня прилетело. Ракета ударила по воинской части, попала, но более-менее все нормально. Взяли после этого двух человек, у которых были фотографии этого объекта со всех сторон. Пожалуйста, смотрите, кто вокруг вас. Ситуация такова, что очень много людей давно уже находятся в городе, которые ждут этого “русского мира”, — отметил мэр Житомира.

Днем 25 марта российские войска обстреляли в Виннице территорию командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, выпустив в общей сложности шесть ракет. Под вражеский огонь также попала воинская часть в Днепре.

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Фото: Getty Images

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