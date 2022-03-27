В Киеве подростки обманывали людей, предлагая “платную эвакуацию”, им грозит до восьми лет

В Киеве полицейские задержали подростков, которые обманули женщину, солгав о “платной эвакуации” из населенных пунктов, где идет активная фаза боевых действий. Парням грозит реальный срок за решеткой.

Пострадавшей оказалась жительница Конотопа Сумской области. Опасаясь за жизнь во время войны, она нашла в интернете объявление, в котором перевозчик предлагал вывезти людей в Киев за 1500 грн.

После того, как женщина направила указанную сумму, связь с “перевозчиком” оборвалась.

— Мы установили, что злоумышленники работали только по полной подписке за услуги. В дальнейшем, после получения денег нарушители еще некоторое время продолжали общение с клиентами, однако за день до перевозки объявление исчезало, а перевозчики не выходили на связь, оставляя граждан в опасности, — рассказали полицейские.

По предварительной информации, несовершеннолетних мошенников разыскали в Соломенском районе Киева. Задержанные – 2004 и 2005 годов рождения, однако в прошлом уже бывали в суде за разбойные нападения.

Во время обысков у вещей подростков была найдена банковская карта, где хранились средства обманутых граждан, а также мобильные телефоны со всеми переписками, свидетельствующими о причастности к преступлению.

Кроме того, следователи проверяют причастность задержанных к совершению десяти аналогичных правонарушений, в чем они сознались в ходе допроса.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. Суд уже избрал подросткам меру пресечения в виде содержания в СИЗО, однако оставил право на залог в размере 50 тыс. гривен.

Если вина ребят будет доказана, за совершенное им грозит до восьми лет заключения.