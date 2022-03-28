В воскресенье, 27 марта, в Закарпатье два человека погибли из-за сжигания сухостоя.

Об этом сообщает пресс-центр ГУ ГСЧС в Закарпатской области.

Так, около 16.00 зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников на открытой территории в селе Ключарки Мукачевской территориальной общины.

Огонь уничтожил сухую траву и заросли на площади 4 га. На месте пожара было обнаружено тело мужского пола.

Кроме того, в 14.50 стало известно о возгорании сухой травы и кустарников на открытой территории в селе Берегуйфалу Береговского района. Огнем уничтожен сухостой на площади 0,5 га. На месте пожара было обнаружено тело женского пола.