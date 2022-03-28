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В Киеве из-за обстрелов часть правого берега осталась без света — КГГА

Марта Бондаренко редактор ленты
В Киеве из-за обстрелов часть правого берега осталась без света — КГГА

Из-за боевых действий, идущих на окраинах Киева, снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу столицы.

Об этом сообщают в КГГА.

В настоящее время энергетики оперативно переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры.

Так повреждены высоковольтные линии, питающие часть жилых домов на массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. В общей сложности без электричества – 82 тыс. абонентов.

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Восстановить электроснабжение энергетики могут после получения разрешения от Вооруженных сил. Для ликвидации аварии направят не менее семи бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть электроснабжение, подчеркнули в КГГА.

Кроме того, на правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции Киевводоканала.

Однако в мэрии уверяют, что водоснабжение столицы не отключено.

Напомним, что с 28 марта возобновляется дистанционное обучение в школах и высших учебных заведениях Киева.

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Источник: КГГА

Фото: Getty Images

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