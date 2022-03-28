Из-за боевых действий, идущих на окраинах Киева, снова повреждены две высоковольтные линии, питающие часть домов на правом берегу столицы.

Об этом сообщают в КГГА.

В настоящее время энергетики оперативно переключают на резервное питание объекты критической инфраструктуры.

Так повреждены высоковольтные линии, питающие часть жилых домов на массивах Беличи, Борщаговка, Виноградарь, Ветряные горы и Пущи-Водицы. В общей сложности без электричества – 82 тыс. абонентов.

Восстановить электроснабжение энергетики могут после получения разрешения от Вооруженных сил. Для ликвидации аварии направят не менее семи бригад энергетиков. Они будут делать все возможное, чтобы оперативно вернуть электроснабжение, подчеркнули в КГГА.

Кроме того, на правобережной части Киева сегодня в течение дня возможно пониженное давление воды. Обесточены некоторые насосные станции Киевводоканала.

Однако в мэрии уверяют, что водоснабжение столицы не отключено.

Напомним, что с 28 марта возобновляется дистанционное обучение в школах и высших учебных заведениях Киева.