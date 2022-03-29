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Факты / Происшествия

На Ровенщине продолжают тушить пожар на нефтебазе после ракетного удара

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
На Ровенщине продолжают тушить пожар на нефтебазе после ракетного удара

В Ровенской области продолжают тушить пожар на нефтебазе, который возник после вражеского ракетного удара. На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации спасателей, жертв и пострадавших в результате пожара на нефтебазе в Ровенской области нет.

— 28 марта в 21.05 в одном из населенных пунктов Ровенского района Ровенской области в результате ракетного удара произошел пожар на предприятии для хранения топлива. Разлива нефтепродуктов за пределы обрушения нет. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. Продолжается тушение, — сообщили в ГСЧС.

Вечером 28 марта глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль сообщил, что российские военные нанесли ракетный удар по нефтебазе на Ровенщине.

На место вместе со спасателями сразу же выехала химическая лаборатория. Позже Коваль сообщил, что в результате вражеского ракетного удара по нефтебазе в Ровенской области радиационные и химические показатели остаются в норме.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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