Число жертв в результате ракетного удара по зданию Николаевской ОГА выросло до девяти человек.

Об этом сообщил начальник главного управления ГСЧС в Николаевской области Николай Панасенко во время телемарафона.

— Деблокированы девять погибших. Спасены 18 человек, их передали в медучреждения. Всего пострадали 22 человека, – заявил Панасенко.

Он добавил, что среди раненых есть люди, состояние которых тяжелое.

Российские оккупанты ударили ракетой по зданию Николаевской ОГА утром 29 марта. Сначала ГСЧС объявила о смерти трех человек. Вскоре президент Зеленский в обращении к парламенту Дании заявил о семи жертвах.