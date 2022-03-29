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Факты / Происшествия

Ракетный удар по Николаевской ОГА: под руинами обнаружили тела уже 7 погибших

Юлия Соколова редактор ленты
Миколаївська ОДА

В результате ракетного удара, который российские захватчики нанесли по зданию Николаевской ОГА, погибли по меньшей мере семь человек. Еще более 20 пострадали.

Такие данные обнародовали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Так, утром 29 марта, около 08.45 в Николаеве во время вражеского обстрела произошло попадание в девятиэтажное здание облгосадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж, без дальнейшего горения.

В настоящее время возле здания проходит поисково-спасательная операция.

По данным ГСЧС, по состоянию на 13.30 на месте разрушения были деблокированы тела семерых погибших. Еще 22 человека пострадали.

Сотрудники ГСЧС спасли из-под завалов 18 человек, которых передали врачам скорой медицинской помощи.

Новость дополняется…

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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