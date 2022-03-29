Сдавала несуществующую квартиру во Львове: харьковчанка “заработала” на земляках 17 тыс.

Полиция задержала харьковчанку, которая пыталась “подзаработать” на беженцах из своего родного города. Она выманивала деньги, предлагая в аренду несуществующую квартиру во Львове.

По данным следствия, женщина сбежала из Харькова, когда там началась активная фаза боевых действий. Волонтеры бесплатно предоставили ей жилье, и именно его женщина планировала сдавать за немалые средства — 17 тыс. грн.

— Я на OLX увидела объявление о том, что мужчина ищет съемную квартиру во Львове. Я позвонила ему и предложила снять квартиру за предоплату. Предоплату он скинул. Я сняла эти деньги с карты, потратила на собственные нужды, — призналась она во время допроса.

Подозреваемая также признала, что осознавала, что совершает это преступление в условиях военного положения, когда ответственность за мошенничество усилена.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УК Украины. За совершенное женщине может грозить до восьми лет заключения. Следственные действия продолжаются.