В ГСЧС показали болезненные кадры того, как спасатели достают тела погибших украинцев, которых убили российские оккупанты.

ГСЧС обнародовала видео из Ирпеня, которое сейчас на 100% контролируется защитниками, но продолжает обстреливаться россиянами.

— В мирное время наше призвание – спасать жизни. Но сейчас война. На оккупированных территориях гибнут наши граждане. И потому эти страшные кадры работы наших ребят должен видеть мир. Сегодня мы не только помогаем спасать, мы уносим тела наших людей, жизнь которых унесли враги. Это тяжелая и опасная работа, но и ее нужно делать, – заявили в ГСЧС.

Какая сейчас ситуация в Ирпене

Мэр города Александр Макрушин сообщил, что в Ирпене по предварительным данным погибли до 300 гражданских и до 50 военных.

— Люди, которые им не нравились, их просто расстреливали. Я расскажу, может, кому-то не понравится, но это правда. Танками они украинцев, которые были убиты, раздавливали, просто вкатывали в асфальт. На это было страшно смотреть, — отметил Макрушин, рассказывая о зверствах оккупантов.

Он добавил, что сейчас неизвестно точное количество погибших, потому что во время сильныев боев жителей города хоронили прямо во дворах и парках.