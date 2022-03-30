В результате террористического нападения в израильском городе Бней-Брак погибли двое украинцев. Теракт произошел 29 марта 2022 года.

Об этом Фактам ICTV сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, украинцы долгое время проживали в Израиле, оба являются жителями Черновицкой области.

— Посольство Украины в настоящее время принимает меры для информирования родных погибших и предоставления им консульской помощи, а также взаимодействует с полицией в рамках расследования теракта, — подчеркнул Николенко.

Напомним, что в ночь на 30 марта раздались выстрелы в городе Бней-Брак, недалеко от Тель-Авива. Сообщалось, что жертвами атаки стали пять человек, а полиция впоследствии ликвидировала нападавшего.

סרטון קשה מהפיגוע בבני ברק.

אדם צועק בערבית יורה עם נשק אם-16 בעוברי אורח. pic.twitter.com/C4fnbYOtFE — Josh Breiner (@JoshBreiner) March 29, 2022

По данным ряда израильских СМИ, нападающим является якобы палестинец с Западного берега реки Иордан, четыре года отсидевший в израильской тюрьме.