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Уничтожена нефтебаза: враг ударил по Днепру с воздуха

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Уничтожена нефтебаза: враг ударил по Днепру с воздуха

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

— Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим, — отметил Филатов.

Также он обратился к горожанам с призывом не заваливать бессмысленными сообщениями о взрыве госорганы.

— Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями Был взрыв не перегружаем. Ждем официального сообщения от Военной Администрации. Больше без комментариев, — добавил Борис Филатов.

Позже глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук отметил, что враг нанес авиаудар по областному центру. В результате две ракеты попали в нефтебазу.

– Уже вечером враг нанес удар с воздуха по областному центру. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет. Прощения оккупанты не дождутся никогда, — заявил Николай Лукашук.

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