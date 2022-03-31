Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.
— Похоже, что ракетный удар. Уже есть понимание, где и куда. Фото не постим, — отметил Филатов.
Также он обратился к горожанам с призывом не заваливать бессмысленными сообщениями о взрыве госорганы.
— Телефоны госорганов с бессмысленными сообщениями Был взрыв не перегружаем. Ждем официального сообщения от Военной Администрации. Больше без комментариев, — добавил Борис Филатов.
Позже глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук отметил, что враг нанес авиаудар по областному центру. В результате две ракеты попали в нефтебазу.
– Уже вечером враг нанес удар с воздуха по областному центру. Две ракеты попали в нефтебазу, полную топлива. Объект уничтожен. Обломками другой ракеты повреждены еще два бензовоза. Пострадавших или погибших нет. Прощения оккупанты не дождутся никогда, — заявил Николай Лукашук.