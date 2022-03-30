Во Львове киберполиция разоблачила женщину, которая по схеме псевдооренды обманула семью из Ирпеня.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. По данным следствия, 35-летняя жительница Львова создала фейковую страницу в социальной сети, с которой изучала объявления и выясняла, на какое жилье сейчас наибольший спрос.

— Фигурантка “сдавала” несуществующие квартиры тем, кто пытался спастись от войны. Получив подписку, злоумышленница меняла номер телефона и прекращала связь с гражданами, — отметили в МВД.

В полиции рассказали, что таким образом злоумышленница присвоила деньги семьи из Ирпеня, у которой вскоре должен родиться ребенок. Сейчас правоохранители устанавливают других пострадавших.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Недавно полиция задержала еще одну женщину, которая пыталась “подзаработать” на беженцах из Харькова. Она выманивала деньги, предлагая в аренду несуществующую квартиру во Львове.