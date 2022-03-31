Сегодня, 31 марта, несколько часов назад российские оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, вражеские обстрелы уничтожили админздание и склад с горючим.

— Два человека погибли. Пятеро получили ранения. Их госпитализировали, – рассказал глава ОВА.

На месте продолжаются спасательные работы и ведется борьба с пожаром.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. В результате обстрелов жертв нет.

30 марта российские военные обстреляли Лисичанск – погиб ребенок, которому было почти два года. Еще одна девочка получила очень тяжелые ранения.