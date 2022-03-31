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Факты / Происшествия

Ракетные обстрелы, пожары и активные бои: ситуация в регионах по состоянию на 31 марта

Марта Бондаренко редактор ленты
Ракетные обстрелы, пожары и активные бои: ситуация в регионах по состоянию на 31 марта

Прошлая ночь на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Одесской, Тернопольской, Запорожской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Сумской и Николаевской областях прошла относительно спокойно.

Об этом сообщается в сводах областных военных администраций, предоставленных Фактам ICTV.

Вечером российские оккупанты обстреляли нефтебазу в Днепре и асфальтный завод в Новомосковске. В результате обстрелов жертв нет. Пока в регионе спокойно.

Обстрелы жилых районов Харькова продолжаются. Вчера вечером оккупанты повредили газопровод, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар.

За сутки россияне обстреляли район Дергачев, один человек погиб, а количество пострадавших еще устанавливают.

В Изюме продолжаются активные бои. Эвакуация из города невозможна, а гуманитарную помощь пытаются доставлять волонтеры.

В Херсонской области фиксировались единичные взрывы на территории районов, граничащих с Николаевской и Днепропетровской областями. Информация о пострадавших и погибших уточняется. Во многих населенных пунктах области ситуация близка гуманитарной катастрофе.

В Марьинке российские оккупанты применили запрещенные фосфорные снаряды.

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Реактивными системами залпового огня били по Авдеевке, Георгиевке, Новокалиновом и Очеретином. В этих населенных пунктах зафиксированы возгорания и разрушения. Информация уточняется.

В Мариуполе ситуация без изменений.

В Луганской области враг обстреливает из тяжелого вооружения всю территорию. Под вражеским огнем уже двое суток — Лисичанск. Вчера вечером из-за обстрелов десятки человек получили ранения и по меньшей мере семеро погибли.

Черниговская область: продолжаются оборонительные бои в городе и окрестностях. Идут бои в центральной части области. В регионе сверхсложные условия выживания для населения.

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Киевская область: горячее всего в Бучанском районе. Продолжаются обстрелы Ирпеня, Макарова, а также населенных пунктов вдоль Житомирской трассы. Идут бои в Гостомельской и Бучанской общинах. Ночью враг обстрелял деревню Шпитьки.

Оккупанты остаются в трех общинах Броварского района и на севере Вышгородского района.

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Фото: ГСЧС

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