Российские оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и склады горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.

— Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие составы горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар. К счастью, экологической катастрофы нет, ГСЧС контролирует ситуацию, – заявил глава ОВА.

Он добавил, что сейчас известно о нескольких пострадавших людях, получивших ожоги, однако их жизни ничего не угрожает.

— Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация очень сложная, но вполне контролируемая, — отметил Дмитрий Лунин.