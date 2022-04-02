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Оккупанты обстреляли Харьков: загорелись склады и админздания на площади 800 кв. м

Марта Бондаренко редактор ленты
Оккупанты обстреляли Харьков: загорелись склады и админздания на площади 800 кв. м

На рассвете российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова — там загорелись складские и административные здания на площади около 800 кв. м. Шесть часов спасатели боролись с огнем.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Там горели складские и ангарные помещения, 15 гаражей гаражного кооператива. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. Погасить огонь удалось за семь часов.

Работали и пиротехнические подразделения ГСЧС, которые обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и другой взрывчатки.

Кроме того, спасателям пришлось тушить умышленные поджоги сухостоя на площади около 65 га.

Всего за сутки с 1 по 2 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров 67 раз, три раза на разборку завалов и пять – на помощь населению.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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