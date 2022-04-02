На рассвете российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова — там загорелись складские и административные здания на площади около 800 кв. м. Шесть часов спасатели боролись с огнем.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Также масштабный пожар произошел ночью в Московском районе города Харькова. Там горели складские и ангарные помещения, 15 гаражей гаражного кооператива. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. Погасить огонь удалось за семь часов.

Работали и пиротехнические подразделения ГСЧС, которые обезвредили 150 артиллерийских боеприпасов и другой взрывчатки.

Кроме того, спасателям пришлось тушить умышленные поджоги сухостоя на площади около 65 га.

Всего за сутки с 1 по 2 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 75 оперативных выезда, из которых: на ликвидацию пожаров 67 раз, три раза на разборку завалов и пять – на помощь населению.