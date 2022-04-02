Утром в субботу, 2 апреля, жители города Энергодар (Запорожская область), временно захваченного войсками РФ, вышли на митинг в поддержку Украины. В какой-то момент российские захватчики начали обстреливать людей, раздалась серия громких взрывов.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании Энергоатом, где, в частности, освещаются последние события в Энергодаре.

– В Энергодаре раздалась серия громких взрывов. Сегодня утром жители города собрались на мирный митинг в поддержку Украины. Они пели гимн и разговаривали. За этим наблюдали русскофашистские оккупанты. Когда энергодарцы начали расходиться, подъехали автозаки, в которые захватчики начали паковать местных, — говорится в сообщении.

Согласно информации, которую обнародовал Энергоатом, через несколько минут Энергодар содрогнулся от звуков взрывов и массированных обстрелов. Люди начали бежать в разные стороны.

Взрывы были такой силы, что сработали сирены автомобилей даже на отдаленных улицах.

По данным Энергоатома, сейчас известно о четырех раненых в результате серии взрывов и обстрелов, совершенных российскими оккупантами.

– Известно о нескольких горожанах, которые попали в больницу с травмами и тяжелыми ожогами – из-за устроенных оккупантами взрывов и минометных очередей по мирным жителям в районе ДК Современник (дома культуры, — Ред.), — отмечается в сообщении.

Медики сейчас оказывают помощь пострадавшим, несмотря на практически полное отсутствие лекарств и необходимых материалов. Некоторых пострадавших граждан сегодня отпустят домой после проведения необходимых процедур.

Также сообщается, что российские захватчики начали глушить связь в Энергодаре. У местных жителей пропал проводной интернет, телефонные звонки стали невозможны.

– Рашисты действуют так, чтобы мир не узнал об их преступлениях против мирных энергодарцев! В частности, о сегодняшних взрывах и массированных обстрелах невинных людей, — подчеркнули в Энергоатоме.

Как известно, российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую АЭС, расположенную возле города.

20 марта стало известно, что в Энергодаре военные РФ похитили первого заместителя городского головы Ивана Самойдюка.

Источник: Энергоатом