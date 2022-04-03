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Факты / Происшествия

На Закарпатье мужчина за €20 тыс. продавал справки для пересечения границы

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Держприкордонслужба

Правоохранители в Закарпатской области задержали мужчину, который способствовал незаконной переправке через госграницу Украины мужчин призывного возраста.

Злоумышленник продавал военнообязанным справку о непригодности к прохождению военной службы в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии за €20 тыс.

Фото: Полиция Закарпатской области

Закарпатские правоохранители совместно с СБУ установили, что одним из клиентов 28-летнего злоумышленника является житель Киева. По его просьбе закарпатец должен был изготовить соответствующею справку.

Злоумышленник заверил, что с этим документом мужчина сможет беспрепятственно пересечь границу в пункте пропуска.

По предварительной договоренности 2 апреля закарпатец предоставил киевлянину соответствующие документы и на автомобиле Audi довез его в пункт пропуска Лужанка на Береговщине. В последствии он поехал в направлении Ужгорода, чтобы забрать деньги у посредника. Правоохранители задержали его возле Берегово.

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На данный момент 28-летний житель Ужгородского района был помещен в изолятор временного содержания.

По факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Родственники Ротару заплатили $2 тыс. за пересечение границы

В начале марта сын и внук украинской певицы Софии Ротару заплатили по $2 тыс., чтобы бежать в Молдову. 51-летний Анатолий Евдокименко и 27-летний Руслан Евдокименко задержан на украинско-молдавской границе.

Винницкая областная прокуратура сообщила, что судом удовлетворено ходатайство против 25-летнего гражданина Молдовы, который помогал родственникам Ротару бежать из Украины.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция, Госпогранслужба

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