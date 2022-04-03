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Факты / Происшествия

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву

Российские войска нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Подробности пока неизвестны. Местных жителей призывают не публиковать фото или видео до того, как это сделают официальные источники.

29 марта российские войска нанесли ракетный удар по Николаевской ОГА. На момент обстрела в здании находились десятки человек.

Из-за попадания ракеты была разрушена центральная секция здания с 9-го до 1-го этаж, без дальнейшего горения. Спасатели разбирали завалы несколько дней.

2 апреля стало известно, что в результате ракетного удара по Николаевской ОГА погибли 33 человека, еще 34 – пострадали.

Широкомасштабная война России против Украины длится уже 39-й день. Российские войска продолжают обстреливать украинские города, жилые дома и другую инфраструктуру.

Читайте: Карта боевых действий в Украине

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