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Враг обстрелял Николаев запрещенными кассетными снарядами – мэр

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Враг обстрелял Николаев запрещенными кассетными снарядами – мэр

Мэр Николаева Александр Сенкевич заявляет, что российские военные обстреляли город, применив запрещенные кассетные боеприпасы.

— Снова кассетные снаряды. Держитесь подальше от окон. Всю информацию сообщу вам впоследствии. Не публикуем фото и видео! Не помогаем врагу! – написал он в Facebook.

О жертвах или разрушениях мэр не сообщает.

Корреспондент Мария Савицкая в эфире телемарафона Единые новости сообщила, что в центральной части города слышны сирены Службы спасения и сирены карет скорой.

Это уже не первый случай использования российскими военными кассетных боеприпасов. В ООН сообщали, что на 30 марта расследователи изучают 24 случая применения Россией кассетных боеприпасов в Украине.

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