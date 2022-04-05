В Попасной и Рубежном, что в Луганской области, продолжаются постоянные уличные бои. Поэтому ни спасатели, ни медики скорой не могут добраться некоторых районов городов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, вчера вблизи Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного российские оккупанты попытались пойти на штурм, но их атаку отбили и они вынуждены были отступить.

Сейчас ситуация в городах тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного из-за постоянных уличных боев не могут добраться ни спасатели, ни медики скорой помощи. Кроме того, в Рубежном погибших приходится хоронить во дворах.

По словам Гайдая, в Северодонецке один из домов из-за вражеских обстрелов загорелся в четвертый и пятый раз.

— Это тот самый дом, в который россияне попадали три раза за неделю – обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никого не осталось, потому что большая часть квартир стала непригодной для жизни. В подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей. А ведь российской армии все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть – бей по мирному населению. Так вот, пламя охватило этот дом четвертый и пятый раз. Сначала горели три квартиры на третьем этаже, потом одна на пятом, — рассказал глава ОВА.

Всего в Луганской и Донецкой областях наши вооруженные силы отбили семь атак врага. Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийских системы противника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 41-е сутки.

Фото: Сергей Гайдай