Звуки взрывов, которые сейчас слышны в Киеве, — это работают пиротехники по разминировании территорий.

Об этом сообщили на странице Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.

В ГСЧС Киевской области сообщили также, что пиротехники ежедневно очищают территории от боеприпасов, которые покинули российские захватчики.

— Каждый день пиротехники ГСЧС Киевщины очищают территории, дороги, дома и инфраструктурные объекты от оставленных после своего отступления оккупанты боеприпасов, — говорится в обращении.

Факты ICTV рассказывали, что делать в случае обнаружения взрывоопасных предметов.

В специальном памятке, подготовленном экспертами Министерства здравоохранения вы найдете ответы на все вопросы, в частности, чего ни в коем случае нельзя делать при обнаружении опасного предмета и как себя вести.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины