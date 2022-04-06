Спасатели продолжают разбирать завалы в почти полностью разрушенной Бородянке Киевской области. Более того, туда прибывают бойцы ГСЧС со всей страны.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба констатировал, что российские оккупанты просто стерли поселок с лица Земли.

— После Бучи, Ирпеня, Гостомеля мы думали, что готовы ко всему. Но Бородянка… Это самое ужасное, что приходилось видеть. Разбирать завалы в Бородянке едут спасатели со всей Украины. Оккупанты стерли поселок с лица земли, — заявил Кулеба.

Еще один уголок Киевщины, который изверги прославили на весь мир своими зверствами. Сегодня именно в Бородянке наши спасатели стали разбирать завалы на улице Центральной. Глядя на масштабы разрушений, мы можем только догадываться о том, сколько страшных находок ждет нас, — отметили в ГСЧС.

Там добавили, что обязательно найдут всех жертв российских оккупантов, чтобы родные могли с ними проститься.

— Даже после увиденного в Буче или Гостомеле нельзя быть готовым спокойно воспринимать страшную смерть каждой невинной души. Но мы не орки, мы не можем никого оставить под открытым небом, поэтому обязательно найдем всех, чтобы родные могли должным образом проститься с жертвами российских изуверов, — уверили в пресс-службе ГСЧС.