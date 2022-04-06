Врачи без границ попали под обстрел кассетными бомбами в Николаеве

Представители организации Врачи без границ прибыли в Николаев 4 апреля, чтобы провести ряд встреч с местными медиками, а также с представителями городских и областных департаментов здравоохранения.

Однако в 15.30 4 апреля Врачи без границ попали под обстрел российских оккупантов. Это произошло, когда команда врачей вошла в городской онкологический диспансер, где оказывают помощь раненым с начала войны, территория вокруг медучреждения попала под обстрел.

– В течение примерно 10 минут в непосредственной близости от наших работников произошло несколько взрывов, – рассказывает глава миссии Врачей без границ (MSF) в Украине Мишель-Оливье Лашарите.

Работники организации смогли скрыться и не пострадали от взрывов, хотя окна их автомобиля уничтожило взрывной волной.

— Наша команда сообщила, что пострадала также областная педиатрическая больница, расположенная примерно в 300 метрах оттуда. Больших кратеров не было видно. Однако после взрывов наши врачи увидели многочисленные воронки в земле, разбросанные на большой территории. Эти элементы могут свидетельствовать об использовании кассетных бомб, — говорится в заявлении Врачей без границ.

Там добавили, что микрорайон, где расположен онкодиспансер, это жилой район в восточной части портового города, там сосредоточены многие медицинские учреждения.

— Обстрелы такой большой территории в жилом районе посреди дня не могут не привести к потерям среди гражданского населения и повреждениям общественных зданий, — говорит Лашарите.

В настоящее время Врачи без границ планируют расширить запланированную деятельность в Николаеве.