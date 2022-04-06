В Харьковской области арестовали 25-летнего местного жителя, который вместе с “друзьями” расстрелял троих человек. Оружие они нашли неподалеку от брошенной военной техники оккупантов РФ.

Инцидент произошел 23 марта. Трое мужчин, находясь со знакомыми в одном из сел Купянского района, из-за “неприязненных отношений в прошлом” совершили тройное убийство, после чего пытались замести следы преступления.

Для этого злоумышленники рассадили трупы в салон автомобиля, который принадлежал одному из погибших, и поехали в село Шиповатое.

Сымитировали зверства РФ: на Харьковщине мужчины из российского оружия расстреляли знакомых / 2 фотографии

— Далее они сожгли автомобиль с потерпевшими, имитировав смерть во время обстрела, и скрылись, — сообщили в прокуратуре.

Следователи смогли выявить только одного из подозреваемых в тройном убийстве. 5 апреля он был задержан в городе Полтава.

Уголовное производство открыто по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство трех лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Суд уже избрал 25-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания в СИЗО. Расследование по делу и поиск остальных злоумышленников продолжается.

Источник: Харьковская областная прокуратура