Мэр Ирпеня Александр Маркушин рассказал, что российские оккупанты расстреливали мирных жителей города, а затем утюжили тела танками. Поэтому после освобождения города останки людей пришлось собирать лопатами.

Об этом Маркушин сказал в ходе онлайн-конференции.

По его словам, в том районе, а именно в тех 30% города, которые были оккупированы российскими военными, есть мертвые женщины и дети. Погибло и очень много мужчин.

– Когда мы освободили город, мне наши жители рассказали, что оккупанты начали разводить семьи: мужчин забирали, а детей и женщин покидали. Мужчин забирали на обмен пленными. Тех, кто им не нравился – есть факты, есть свидетельства людей – расстреливали. Тех, кто не хотел повиноваться, также расстреливали. Погиб ребенок, погибли многие мужчины, — сказал Маркушин.

По его словам, наиболее жестокие и бесчеловечные проявления российского пребывания в Ирпене, когда они мирных людей расстреляли, а затем танками ездили по этим телам.

– Только тогда, когда мы выгнали эту мерзость, мы смогли собрать останки людей. Мы лопатами от асфальта отдирали тела, – рассказал мэр Ирпеня.

Есть факты изнасилований женщин и многочисленные факты мародерств. По словам Маркушина, российские военные вывозили все – от стиральных машин до нижнего белья.

28 марта Ирпень освободили от российских оккупантов.

Мэр Ирпеня Александр Маркушин призвал выехавших из города жителей Ирпеня пока не возвращаться. Он рассказал, что в городе остались неповрежденные здания. Но около 50% города разрушено.