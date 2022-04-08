Российские войска совершали вопиющие военные преступления на временно захваченных территориях Харьковской области, в частности в селе Гусаровка (Изюмский район).

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Село Гусаровка украинская армия освободила от российских захватчиков 4 апреля. После этого на освобожденной территории начала работать полиция.

Во время осмотра и документирования преступлений войск РФ украинские правоохранители обнаружили в селе пыточную, которую обустроили российские военные преступники, а также изувеченные тела троих человек, в том числе и ребенка. По данным полиции, после пыток эти люди были сожжены заживо.

– Следователи обнаружили на территории частного домовладения в подвальном помещении три изувеченных и замученных тела… По данным следствия, при осмотре тел обнаружены следы длительного издевательства и пыток. Люди были сожжены заживо. Среди замученных есть один ребенок, – проинформировали в полиции.

Личности погибших сейчас устанавливаются. Правоохранители выяснили, что на территории двора долгое время находилась “комендатура” военных РФ.

Кроме того, возле помещения сельскохозяйственного общества в Гусаровке было обнаружено тело мужчины. Известно, что он работал фельдшером в больнице.

Следователи обнаружили на теле и лице погибшего синяки, а руки мужчины были связаны за спиной.

– В области грудной клетки мужчины обнаружено пулевое ранение. Его тоже пытали военнослужащие РФ, – уточнили в полиции.

А вблизи этого села на автодороге в автомобиле нашли тела семьи – мужчины, женщины и их трехлетнего ребенка. Причиной гибели этих людей стала взрывная травма, полученная во время артиллерийских обстрелов.

Жители Гусаровки рассказали правоохранителям, что в настоящее время без вести пропали их односельчане, судьба которых неизвестна. Местные жители отметили, что во время временной оккупации населенного пункта российские захватчики вели себя дерзко и цинично, грабили имущество, отбирали транспортные средства и запрещали людям выходить из своих домов.