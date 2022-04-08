Вчера утром в Луганской области оккупанты обстреляли жилые дома в Горском и Попасной, а днем ​​сосредоточили свои усилия на Рубежном, вечером – на Лисичанске.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

По его словам, именно вражеские обстрелы жилых домов стали причиной возникновения 24 пожаров. Гайдай подчеркивает, что оккупанты бьют именно по мирным жителям, по их домам.

— Россияне лишают их имущества и, что самое страшное, жизни, а на фронте несут потери, — отметил глава ОВА.

Враг авиационными и артобстрелами уничтожает гражданскую инфраструктуру в районах Кременной, Северодонецка, Новотошковского, Попасной, Новозвановки.

Вблизи Рубежного, Попасной, Нижнего, Новотошковского, Золотого и Боровского оккупанты пытались пойти на штурм, однако им это не удалось.

Всего в Луганской и Донецкой областях отбили семь атак российского врага – уничтожили четыре танка, 10 единиц бронированной и 11 единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы. Кроме того, наши вооруженные силы сбили один самолет и четыре беспилотных летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что на территории Луганской области не осталось ни одного медицинского учреждения, которое бы в той или иной степени не пострадало от вражеских обстрелов.

Кроме того, российские военные не прекращают обстреливать Золотое и Горское Луганской области с вечера 6 апреля.