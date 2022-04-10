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Сообщали врагу о богатых домах: в Буче, Гостомеле и Березовке задержали мародеров

Юля Захарченко редактор ленты
Сообщали врагу о богатых домах: в Буче, Гостомеле и Березовке задержали мародеров

Правоохранители наводят порядок в городах и селах под Киевом, освобожденных от российских войск. Уже удалось задержать мародеров в Буче, Гостомеле и Березовке.

По данным Национальной полиции, в Буче задержаны двое местных жителей 42 и 45 лет, которые сотрудничали с врагом. Мародеры сообщали им о богатых помещениях, а затем разворовывали то, что осталось после визита захватчиков.

В Гостомеле 34-летний мужчина похитил велосипеды и бытовую технику из домов местных жителей. А в селе Березовка Макаровской общины 49-летний житель Киева обворовал жилище временно жителей, выехавших из-за опасности для жизни.

По каждому из фактов имущественных преступлений следователи приступили к досудебному расследованию. Всех мародеров правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В Национальной полиции подчеркнули, что подозреваемых, которые сотрудничали с врагом, передали работникам Службы безопасности Украины.

Сейчас под Киевом работают следователи, взрывотехники, криминалисты и местные полицейские, документирующие факты обстрелов мирного населения, осматривают места событий, фиксируют разрушения и ущерб, устанавливают окончательное количество раненых, пострадавших и погибших.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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