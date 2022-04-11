В городе Николаев раздался сильный взрыв. Событие произошло около 10.30 10 апреля. Сначала жители города увидели яркую вспышку, а уже впоследствии громкий звук взрыва.

Удар был настолько сильный, что во многих домах вылетели окна. Более того, у некоторых вон даже потолок не уцелел.

В Николаеве раздался сильный взрыв / 1 фотография

— На данный момент ранен охранник от разбитого стекла после большого взрыва. Уточняем сработало ПВО или долетело все таки, — заявил губернатор Николаевской области Виталий Ким.