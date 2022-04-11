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Факты / Происшествия

Ким о ночном обстреле Николаева: оккупанты уничтожили ангары предприятия из Катара

Марта Бондаренко редактор ленты
Ким о ночном обстреле Николаева: оккупанты уничтожили ангары предприятия из Катара

Российские оккупанты ночью ракетами обстреляли территорию предприятия из Катара.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

В результате удара никто не пострадал: уничтожены два пустых ангара, а охранник поручил порезы от разбитого стекла.

Ким также сообщил, что российские военные массово отказываются ехать в Украину — придумывают для этого любые предлоги.

— Отказывается даже центральная Россия, потому что они там хоть как-то пользуются интернетом и знают, что здесь. Едут в основном те, у кого нет интернета, это: Якутия, Мурманск, Североморск. Наобещали им квартир тут. Ну пока доедут, им расскажут, что тут происходит, — сказал Виталий Ким.

По его словам, в РФ готовится путч.

— Все по плану, история повторяется, имеет цикличность… А мы готовимся к рабочей неделе, — подытожил глава ОВА.

Ранее сообщалось, что украинские военные сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, пытавшийся атаковать Николаев.

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