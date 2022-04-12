Под Запорожьем оккупанты обстреляли село Новояковловка фосфорными бомбами

В Запорожской области российские войска обстреляли село Новояковловка запретными боеприпасами, в частности, фосфорными бомбами. Благодаря дождливой погоде огонь не вспыхнул.

Раненых и погибших нет, однако в результате обстрела повреждены жилые дома, сообщили в местной территориальной общине.

Применение фосфорных бомб запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны (протокол от 1977 года) и Конвенцией о конкретных видах обычного оружия.

Фосфорные бомбы – это боеприпасы, начиненные белым фосфором (огнеопасным восковидным веществом с острым запахом чеснока, который легко вспыхивает во время контакта с кислородом). Температура его горения – около 800 °C.

Первая помощь

Нужно погрузить поврежденную часть тела в воду, полить или смочить водой места, куда попали капли фосфора. Стоит как можно скорее избавиться от одежды (лучше непосредственно в воде или продолжая поливать водой), к которой прилипли частицы белого фосфора.

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Промойте пораженные участки кожи содовым раствором (на один стакан воды добавить 1 чайную ложку соды) или холодной водой. Смочите кожу и устраните видимые частицы фосфора (желательно под водой) неострым предметом или пинцетом. Ни при каких обстоятельствах не нужно касаться фосфора пальцами.

По возможности опеки следует закрыть влажными повязками. Они должны быть пропитаны физическим раствором, чтобы предотвратить повторное возгорание фосфора.

Нужно пить много воды, молока или щелочной воды без газа, а также примите обезболивающее лекарство.

Не следует использовать пероксид водорода и вату во время обработки ран, поскольку фосфор распадается на воду и кислород (это может спровоцировать его возгорание).

Источник: Камышеватская территориальная община

Фото: Камышеватская территориальная община