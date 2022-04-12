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Северодонецк и Горское без света, воды и газа: оккупанты уничтожили все коммуникации

Марта Бондаренко редактор ленты
Северодонецк и Горское без света, воды и газа: оккупанты уничтожили все коммуникации

В Северодонецке и Горском Луганской области российскими обстрелами были разрушены местные коммуникации — мирные жители остаются без света, воды и газа.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ночью 12 апреля российские оккупанты обстреляли окрестности Северодонецка и Горского. Россияне били по гражданским кварталам, где, в частности, применили и фосфорные снаряды.

– Разрушены почти все коммуникации. Люди сидят без света, воды и газа. Ремонтники обследуют места аварий, но повреждений очень много. Пытаемся восстановить все, что сможем. Но с каждым днем ремонтных бригад в области меньше. Когда видишь, как тяжело ранят коллегу, который подключает свет или сваривает водопровод, то каким бы отважным ты ни был, под пули идти все труднее, – пишет Гайдай.

По его словам, обстрелы российской армии становятся все интенсивнее.

И если вчера без электроэнергии оставались 95 795 потребителей, то на 12 апреля – уже 146 490 абонентов.

В результате боевых действий без газоснабжения остались 38 населенных пунктов – 31 полностью и 7 частично. А это 130 183 абонентов.

Водоснабжение отсутствует в Рубежном, Попасной, Горском, Северодонецке, частично в Лисичанске.

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