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Более 20 тысяч людей — Кириленко об убитых жителях Мариуполя

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Более 20 тысяч людей — Кириленко об убитых жителях Мариуполя

В Мариуполе погибло уже более до 22 тысяч человек, из города второй день не выпускают жителей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

— Ситуация в Мариуполе делает трудным разговоры о количестве жертв, город находится в осаде и блокаде… Сейчас мы говорим, что от 20 до 22 тысяч погибших в Мариуполе, — сказал Кириленко в комментарии CNN.

Также он рассказал о применении химического оружия в Мариуполе.

— Мы знаем, что прошлой ночью около полуночи беспилотник сбросил какое-то пока неизвестное взрывное устройство и людям, находившимся в районе Мариупольского металлургического комбината и возле него стало плохо. Мы слышали, что три человека пострадали, их доставили в больницу, оказана медицинская помощь, на данный момент их жизни ничего не угрожает, — отметил Кириленко.

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Источник: CNN

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