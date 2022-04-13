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Факты / Происшествия

В Харькове снова слышны взрывы

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
В Харькове снова слышны взрывы

В Харькове жители города снова слышат сильные взрывы. Более того на горизонте виднее яркое зарево.

 

 

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