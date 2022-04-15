Спецоперация в Одессе: трое представителей криминалитета работали на РФ

В течение недели в Одесской области силовики провели масштабную спецоперацию и проверили на возможное сотрудничество с Россией более 40 представителей криминалитета, в том числе с помощью полиграфа, то есть детектора лжи.

По результатам проверки подтвердилась причастность к деятельности российских диверсионных групп трех человек. Против них открыто уголовное производство за государственную измену – ч. 1 ст. 111-1 УКУ. Теперь ими будет заниматься СБУ.

В то же время в ГБР отмечают, что из сотен людей, проверенных в целом с начала полномасштабного вторжения РФ, только единицы оказались вражескими агентами, даже среди тех, кто имеет проблемы с законом.

Кроме того, из Одесской области выдворены за пределы Украины шестеро иностранцев, которые могли способствовать дестабилизации ситуации в регионе.

Фиксировались и другие преступления. Полиция задержала мужчину, которого разыскивали за убийство, а на территории области обнаружили четыре теплицы, в которых выращивалось более 3 тыс. кустов конопли, изъято около 2 кг высушенной готовой продукции. Стоимость наркотического зелья превышает 16 млн грн.