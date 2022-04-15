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Факты / Происшествия

Спецоперация в Одессе: трое представителей криминалитета работали на РФ

Валентина Летяк редактор ленты
Спецоперація в Одесі

В течение недели в Одесской области силовики провели масштабную спецоперацию и проверили на возможное сотрудничество с Россией более 40 представителей криминалитета, в том числе с помощью полиграфа, то есть детектора лжи.

По результатам проверки подтвердилась причастность к деятельности российских диверсионных групп трех человек. Против них открыто уголовное производство за государственную измену – ч. 1 ст. 111-1 УКУ. Теперь ими будет заниматься СБУ.

В то же время в ГБР отмечают, что из сотен людей, проверенных в целом с начала полномасштабного вторжения РФ, только единицы оказались вражескими агентами, даже среди тех, кто имеет проблемы с законом.

Кроме того, из Одесской области выдворены за пределы Украины шестеро иностранцев, которые могли способствовать дестабилизации ситуации в регионе.

Фиксировались и другие преступления. Полиция задержала мужчину, которого разыскивали за убийство, а на территории области обнаружили четыре теплицы, в которых выращивалось более 3 тыс. кустов конопли, изъято около 2 кг высушенной готовой продукции. Стоимость наркотического зелья превышает 16 млн грн.

Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперація в Одесі
Спецоперация в Одессе: трое представителей криминалитета работали на РФ / 4 фотографии

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Источник: ГБР

Фото: ГБР

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