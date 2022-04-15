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Факты / Происшествия

Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть раненые

Юлия Соколова редактор ленты Елена Горячева Журналистка программы Факты ICTV
Обстріл Миколаєва 15 квітня 2022

В пятницу, 15 апреля, российские войска в очередной раз обстреляли город Николаев.

По информации журналистки Фактов ICTV, враг осуществил обстрел одного из районов Николаева из реактивных систем залпового огня (РСЗО). По предварительным данным, обстрел производился с использованием запрещенных кассетных снарядов.

В результате вражеского обстрела есть пострадавшие. По меньшей мере двум мирным жителям города медики оказали первую помощь.

Официальные данные о количестве раненых и возможных погибших пока не озвучивались.

Враг обстрелял Николаев из реактивных систем: есть раненые / 7 фотографий

По информации Николаевской областной военной администрации, с начала полномасштабного вторжения войск РФ (с 24 февраля по 15 апреля) в области частично или полностью повреждено 2 486 гражданских объектов из-за постоянных обстрелов войск РФ. Это жилые дома, больницы, школы, учреждения культуры, объекты промышленных предприятий, объекты жизнеобеспечения.

Было прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 90 населенных пунктах Баштанского и Николаевского районов области.

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