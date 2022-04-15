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Враг обстрелял Васильевку в Запорожье: один человек погиб

Марта Бондаренко редактор ленты
Враг обстрелял Васильевку в Запорожье: один человек погиб

В Запорожье враг обстрелял город Васильевка, один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщил представитель Запорожской ОВА полковник Иван Арефьев.

По его словам, враг наносил удары с позиций, вероятно, находящихся в поселке Михайловка и селе Орлянское.

В результате обстрелов повреждения получили несколько жилых домов в центре города и частный сектор (“колхозка”), уничтожен продуктовый магазин и повреждено депо на железнодорожной станции Таврийск.

Как сообщил Иван Арефьев, есть информация, что представители вооруженных сил РФ планируют 15 апреля отправить пропагандистские СМИ на территорию Васильевки, чтобы создавать для федерального телевидения Российской Федерации материалы для дискредитации украинской армии.

Ранее сообщалось, что российские войска готовят очередной фейк о якобы схроне украинских военных в Энергодаре, где находится Запорожская АЭС, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

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Фото: Getty Images

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