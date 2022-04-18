Российские войска нанесли ракетный удар по городу Краматорск (Донецкая область), что повлекло за собой разрушения его инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

– Россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Были разрушены по меньшей мере 8 жилых домов, образовательный и инфраструктурный объекты, — уточнил он.

По словам Кириленко, артиллерийские обстрелы по линии фронта на Донбассе продолжались всю ночь. Наиболее интенсивный огонь российские захватчики вели на Марьинском, Авдеевском и Очеретинском направлениях.

Кириленко подчеркнул, что пока не зафиксированы жертвы среди мирных жителей. В то же время враг повредил немало жилых домов, а кое-где перебил электро- и газоснабжение.

– Несмотря на все, продолжаем эвакуировать людей из прифронтовых населенных пунктов и призываем всех, кто имеет возможность, выехать в более безопасные регионы, — добавил Кириленко.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть разрушения / 5 фотографий

По информации ГУ Национальной полиции в Донецкой области, в регионе в течение суток враг обстрелял девять населенных пунктов: Мариуполь, Авдеевку, Угледар, Доброполье, Славянск, Торское, Новополь, Новгородское, Нью-Йорк.

Российские захватчики применяли против мирного населения ракеты, реактивные системы залпового огня Град, танки, тяжелую артиллерию.

В результате ударов войск РФ погибли двое мирных жителей, еще девять получили ранения.

Кроме того, разрушены, по меньшей мере, 20 гражданских объектов, среди которых жилые дома, спортивный стадион и железнодорожная инфраструктура.

Правоохранители задокументировали последствия военных преступлений РФ и открыли уголовные производства по двум статьям: ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса.

Войска РФ нанесли ракетный удар по Краматорску: есть разрушения / 5 фотографий

В полиции призывают жителей Донецкой области:

• соблюдать комендантский час и не пытаться выезжать самостоятельно по непроверенным маршрутам, поскольку войска РФ расстреливают гражданские авто;

• не поднимать неизвестные предметы и не трогать неразорванные снаряды (в таких случаях нужно вызвать пиротехников по телефону 101);

• соблюдать осторожность во временно захваченных населенных пунктах, где российские захватчики отбирают у украинцев транспорт и занимаются мародерством;

• доверять только официальным источникам информации, поскольку оккупанты массово распространяют фейки.

Как известно, сегодня утром российские захватчики выпустили по Львову четыре крылатые ракеты воздушного базирования. По предварительной информации, враг выпустил их из Каспийского региона.

В результате обстрела семь человек погибли, одиннадцать получили ранения. Травмы, в частности, получил ребенок. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Источник: Павел Кириленко, Полиция Донецкой области

Фото: Павел Кириленко, Полиция Донецкой области