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Факты / Происшествия

В центре Киева в куче сухих веток обнаружили растяжку и предмет, похожий на гранату

Валентина Летяк редактор ленты
Граната у Києві

На днях в самом центре Киева прохожий во время прогулки на улице Госпитальной заметил растяжку в куче сложенных сухих веток и предмет, похожий на гранату.

Правоохранители и саперы прибыли на вызов киевлянина. К счастью, никто не пострадал.

В патрульной полиции говорят, что спасатели работают над тем, чтобы обезвредить боеприпасы, которыми российские захватчики буквально усеяли наш город.

Поэтому просят киевлян быть очень внимательными и осторожными, не трогать неизвестные вещи и предметы, а сразу сообщать о подозрительных находках по телефонам 101 или 102.

Граната на розтяжці

Фото: Патрульна поліція

В Киевской области спасатели за последние сутки, 18 апреля, обследовали еще ряд населенных и обезвредили более 500 единиц взрывчатки, а в целом за все время – 16,5 тыс.

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Фото: Патрульна поліція

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