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В Лисичанске во время оперативных действий убили полицейского, еще двоих ранили

Марта Бондаренко редактор ленты
В Лисичанске во время оперативных действий убили полицейского, еще двоих ранили

18 апреля в Лисичанске в Луганской области при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник полиции, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, трагедия произошла при изъятии представителями территориальной обороны совместно с полицейскими гранаты у гражданина Украины 1980 года рождения. Мужчина бросил взрывное устройство в правоохранителей, после чего украл служебный автомат.

Смертельное ранение получил оперуполномоченный Северодонецкого районного управления полиции лейтенант Иван Савченко.

Еще двое полицейских ранены. У первого – множественные осколочные повреждения левой руки. У второго – огнестрельное осколочное ранение лица.

В настоящее время правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее в Лисичанске полиция задержала женщину, которая передавала оккупантам данные о расположении подразделения ВСУ. По ее координатам российские военные обстреляли ее же квартал.

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Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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