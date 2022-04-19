Ночью 18 апреля российские захватчики обстреливали Николаев из артиллерии. В результате вражеских обстрелов загорелся жилой дом и складское помещение магазина на Херсонском шоссе.

Но спасатели пожар на площади 200 кв. м ликвидировали. Тем временем группа пиротехников отработала 27 заявок, по которым изъяли еще 30 взрывоопасных предметов.

Всего с начала российской агрессии отработано 1 480 обращений и изъято 1 159 боеприпасов. По состоянию на 19 апреля зарегистрировано 2 334 обращения на спецлинию 101.

В Николаеве из-за вражеских артиллерийских обстрелов ночью горел дом и склад / 4 фотографии

В утренней сводке Николаевская ОВА сообщала, что ночью оккупанты обстреляли Николаев системами залпового огня, в результате чего возник пожар в жилом доме. Большое количество кассетных боеприпасов не сдетонировало.

Также в областной военной администрации сообщали о вражеских обстрелах сел Лиманы, Галициново, Балабоновка. Есть повреждения линий электропередач и газа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

В Николаеве из-за вражеских артиллерийских обстрелов ночью горел дом и склад / 2 фотографии

Поздним вечером 18 апреля российские войска снова обстреляли Николаев. Жители города сообщили о сильных взрывах. Информацию о взрывах подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Фото: ГСЧС, Факты ICTV