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Враг в Луганской области разрушил почти всю гражданскую инфраструктуру

Марта Бондаренко редактор ленты
Враг в Луганской области разрушил почти всю гражданскую инфраструктуру

Российские войска беспощадно обстреливают Луганскую область, из-за чего в области разрушена почти вся гражданская инфраструктура: жилые дома, детские сады, бассейны, торговые центры, школы, коммуникации.

Об этом сообщают в ГСЧС Украины.

Так, в городе Кременная спасатели ликвидировали пять возгораний частных домов в результате вражеских обстрелов. В Новодружеске потушили уголь на открытой территории вблизи шахты и помогли двум людям с ограниченными физическими возможностями добраться до места эвакуации.

В Лисичанске ликвидировали возгорание двух частных домов, в которые попали вражеские снаряды. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Вооруженные силы Украины ночью 19 апреля отбили наступление РФ в Рубежном и Попасной.

Напомним, что война в Украине длится уже 55-е сутки.

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Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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