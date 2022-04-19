Сегодня, 19 апреля, оккупанты продолжают активно обстреливать Харьков, в том числе Киевский и Индустриальный районы. Враг использует реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, 16 человек получили ранения, три человека погибли. В настоящее время информация уточняется.

Кроме того, обстреливают и Дергачевский и Чугуевский районы.

— Бьют из реактивных систем Град, Смерч, Ураган. Обстреливаются исключительно гражданские районы Харькова. Снова ударили по центру города – там находится больница. Снова Салтовка, снова район ХТЗ, – отметил глава ОВА.

По его мнению, такими обстрелами российские оккупанты пытаются терроризировать мирное население.

По словам Синегубова, интенсивность обстрелов в Харькове значительно увеличилась, поэтому местные власти призывают жителей не выходить из укрытий и без необходимости не появляться на улице.

Как сообщила Фактам ICTV советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова, уже известно о четырех погибших. По ее словам, в городе сохраняется серьезная угроза взрывов.

Кроме того, около двух часов дня враг обстрелял Салтовку.