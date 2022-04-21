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Российские войска дважды ударили ракетами по Запорожью — ОВА

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Запоріжжя

В Запорожье произошли взрывы днем 21 апреля — после оглашения воздушной тревоги.

Местных жителей призвали сохранять спокойствие и никакие кадры не публиковать в социальных сетях.

Вскоре Запорожская ОВА сообщила, что в городе зафиксировано два прилета вражеских снарядов. В результате ударов врага пострадавших нет.

— Противник в очередной раз пытался нанести ущерб инфраструктуре города Запорожья путем ракетных ударов, — отметили в ОВА Запорожской области.

Там добавили, что подробности сообщат в ближайшее время.

18 апреля российские захватчики обстреляли из реактивных систем залпового огня Град и артиллерии город Орехов и село Преображенка Пологовского района.

В Офисе генпрокурора сообщили, что в результате вражеской атаки повреждены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Источник: Запорожская ОВА

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Фото: Depositphotos

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