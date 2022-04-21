В результате ночных обстрелов в Николаеве погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

– У нас произошли обстрелы. Последствия мы ликвидируем. Один раненый человек скончался уже на операционном столе. Всего раненых было трое, – рассказал Ким.

Что касается ситуации, то, по его словам, местное население уже привыкает к обстрелам. Уж нет такого страха, как в начале войны.

– В любом случае, страха того, неизвестности, нет. Мы уже видим, как все происходит и не боимся, – сказал глава ОВА.

По данным полиции, за минувшие сутки, 20 апреля, российский враг несколько раз обстреливал мирные кварталы Николаева и области – есть пострадавшие среди местного населения, повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.

Полицейские тщательно документируют военные преступления России и начаты соответствующие уголовные производства.

19 апреля сообщалось, что российские оккупанты обстреляли больницу в Баштанке Николаевской области. В результате чего несколько отделений разрушены, есть пострадавшие.