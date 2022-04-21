С начала масштабной войны, которую Россия начала против нашего народа, в Украине погибло 208 детей, еще 376 получили различные ранения.

Об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Так, по данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 119, Киевской – 113, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 44, Николаевской – 41, Луганской – 36, Запорожской – 25, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15.

20 апреля от вражеских артобстрелов села Новая Заря Белозерского района Херсонской области и попадания снаряда в жилой дом погибли два человека, один из которых 16-летний подросток.

В тот же день в Николаеве ранения получила 11-летняя девочка.

В ходе фиксации военных преступлений, совершенных на территории городка Бородянка Киевской области, правоохранители обнаружили тело 15-летней девочки. У нее смертельное ранение легких.

Также стало известно, что в первой половине марта 2022 года в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района Киевской области российские оккупанты расстреляли гражданский автомобиль, в котором ехал мужчина с двумя дочерьми 7 и 11 лет. Дети были тяжело ранены. Младшая девочка умерла, не приходя в сознание, а старшую удалось спасти.

4 марта в результате обстрела в селе Гореничи ранения получили отец и его 7-летняя дочь. 13 марта во время обстрела оккупантами города Кременная Северодонецкого района Луганской области ранения получил 13-летний подросток.

Вражеские бомбардировки и обстрелы повредили 1 141 учебное заведение, из них 99 разрушены полностью.